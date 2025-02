Ученые создали «умную» пижаму для мониторинга нарушений сна

Тканевые сенсоры, встроенные в пижаму, анализируют дыхание человека во время сна, фиксируя малейшие движения кожи. Они работают даже при свободной посадке одежды вокруг шеи и груди. Искусственный интеллект (ИИ), обученный на этих данных, способен определять шесть различных состояний сна с точностью 98,6%, при этом игнорируя естественные движения, такие как переворачивания в постели.

По словам ученых, новая технология может помочь миллионам людей, страдающих нарушениями сна, лучше контролировать его качество и понимать, как на него влияют изменения образа жизни. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Плохой сон — распространенная проблема, влияющая на физическое и психическое здоровье. Более 60% взрослых сталкиваются с его нарушениями, что приводит к снижению работоспособности и росту риска серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые расстройства, диабет и депрессия.

Современные методы диагностики сна, такие как полисомнография, требуют сложного оборудования и неудобны для использования дома. Альтернативные решения, включая смарт-часы и портативные тесты, либо не дают точных данных, либо доставляют дискомфорт во время сна.

Для создания «умной» пижамы ученые усовершенствовали свои предыдущие разработки, включая «умный» чокер для людей с нарушениями речи. Они увеличили чувствительность сенсоров и обучили систему определять состояния сна, такие как носовое или ротовое дыхание, храп, скрежет зубами, центральное и обструктивное апноэ.

Пижама протестирована на добровольцах, включая пациентов с апноэ, и показала высокую точность. Датчики устойчивы к стирке и передают данные на смартфон или компьютер по беспроводной сети.