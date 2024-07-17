Ученые создали «умный» грунт, который самостоятельно заботиться о растениях

Исследования показали, что растения, посаженные в такую почву, вырастают более крепкими и здоровыми, при этом требуется меньше воды и удобрений. По словам ученых, новая технология позволит снизить нагрузку на фермеров, сократив необходимость частых поливов и внесения удобрений. Данная разработка подойдет для любых климатических условий, от засушливых регионов до умеренных зон.

Традиционные методы ведения сельского хозяйства, основанные на частых поливах и внесении удобрений, приводят к неэффективному использованию воды, загрязнению окружающей среды и истощению плодородных земель.

В ходе экспериментов растения, посаженные в «умную» почву, показали рост стебля на 138% по сравнению с контрольной группой в обычной почве. Кроме того, модифицированная почва позволила сэкономить около 40% воды.

Данная разработка является продолжением исследований в области применения гидрогелей для повышения эффективности сельского хозяйства.

В будущем ученые планируют усовершенствовать «умную» почву для работы с различными видами удобрений и провести более масштабные полевые испытания.