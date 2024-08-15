Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 20:08
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Ученые создали «умный» пластырь для безболезненной доставки лекарств

На основе нуклеиновых кислот
Ученые из Гонконга создали новое устройство для доставки лекарств на основе нуклеиновых кислот. Этот «умный» пластырь позволяет эффективно и безболезненно вводить вакцины и другие терапевтические препараты прямо через кожу.
Ученые создали «умный» пластырь для безболезненной доставки лекарств

© Ferra.ru

Новая технология решает одну из главных проблем современной медицины — доставку лекарственных веществ в нужные клетки организма. Благодаря специальному гидрогелевому покрытию и встроенным микроэлектродам, пластырь проникает в глубокие слои кожи, высвобождает лекарство и доставляет его прямо к клеткам иммунной системы.

Пластырь оснащен микроэлектродами, которые при контакте с кожей высвобождают лекарственное вещество и создают электрическое поле. Это поле помогает лекарству проникнуть в клетки и активизировать иммунный ответ.

Ученые уверены, что их разработка найдет широкое применение в медицине. Пластырь может использоваться для вакцинации против различных инфекционных заболеваний, лечения рака и генетических заболеваний. Кроме того, эту технологию можно адаптировать для доставки других видов лекарственных препаратов.

В ближайшее время ученые планируют провести клинические испытания нового устройства и усовершенствовать его конструкцию.

Ученые создали «умный» пластырь для безболезненной доставки лекарств
© Proceedings of the National Academy of Sciences