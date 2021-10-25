Ученые создали универсальный антибиотик

Во время бактериальной инфекции организм пользуется хемоаттрактантами — молекулами, которые привлекают нейтрофилы. Нейтрофилы в свою очередь — это иммунные клетки, которые играют решающую роль в иммунном ответе. Как раз таки они и могут убить опасные бактерии.



Ученые использовали золотистый стафилококк, который известен устойчивостью к антибиотикам. Они прикрепили хемоаттрактант к популярному антибиотику ванкомицин. Их взаимодействие увеличило количество иммунных клеток.



“Мы работали над использованием “гибридов” антибиотика и хемоаттрактанта двойного действия, которые улучшают набор нейтрофилов и увеличивают шансы на уничтожение бактерии”, — сказала ведущий исследователь Института открытий биомедицины Монаша, доктор Дженнифер Пейн.



Ученые спроектировали инфекцию на чипе, чтобы отслеживать появление иммунных клеток человека. Они в режиме реального времени наблюдали как взаимодействие ванкомицина и хемоаттрактанта устраняет золотистый стафилококк.



Исследователи, в данный момент, ищут партнеров для продолжения клинических испытаний, а также разработки стратегии применения антибиотиков в условиях интенсивной терапии для защиты самых уязвимых больных.