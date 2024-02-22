Ученые создали универсальный антидот против змеиных ядов

Ученые обнаружили антитело, которое блокирует смертельные эффекты основного токсина, вырабатываемого несколькими видами змей из семейства элапид. Это открытие может быть ценным в странах с низким и средним уровнем дохода, где змеиные укусы приводят к тысячам смертей ежегодно.

Большинство существующих антидотов получают из сывороток доноров, таких как лошади и овцы. Однако они часто вызывают аллергические реакции. Новое синтетическое антитело, 95Mat5, защищало мышей от смерти и паралича при инъекции токсинов различных смертоносных змей, и не требует использования доноров или змей для производства.

Хотя 95Mat5 эффективно действует против нейротоксинов яда элапид, ученые подчеркивают, что это не универсальное средство. Разнообразный состав змеиного яда требует создания антител против различных групп токсинов. Исследователи продолжают работу в этом направлении для создания универсального антидота.

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