Ученые создали устройство для измерения светового загрязнения

Команда ученых из проекта FreeDSM создала сенсор из доступных компонентов стоимостью менее 65 долларов. Устройство основано на сенсоре Osram TSL2591 и может измерять яркость неба в инфракрасном и видимом спектрах, а также фиксировать влажность и температуру.

Сенсор позволяет анализировать избыточное световое загрязнение по сравнению с естественной яркостью неба, информируя как научное сообщество, так и общественность о распространении этого явления. Важность проекта заключается не только в данных для астрономов, но и в влиянии светового загрязнения на экосистемы, диких животных и здоровье человека.

Команда надеется, что тысячи энтузиастов присоединятся к проекту, соберут устройства и помогут вернуть красоту звездного неба.