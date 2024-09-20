Наука и технологии
Опубликовано 20 сентября 2024, 23:58
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Ученые создали устройство для измерения светового загрязнения

Проект FreeDSM
Ученые разработали недорогое устройство для измерения светового загрязнения, которое позволит отслеживать его рост по всему миру. Более 60% населения планеты утратило доступ к ночному небу, и в Европе и США этот показатель достигает 80%.
Ученые создали устройство для измерения светового загрязнения

© Ferra.ru

Команда ученых из проекта FreeDSM создала сенсор из доступных компонентов стоимостью менее 65 долларов. Устройство основано на сенсоре Osram TSL2591 и может измерять яркость неба в инфракрасном и видимом спектрах, а также фиксировать влажность и температуру.

Сенсор позволяет анализировать избыточное световое загрязнение по сравнению с естественной яркостью неба, информируя как научное сообщество, так и общественность о распространении этого явления. Важность проекта заключается не только в данных для астрономов, но и в влиянии светового загрязнения на экосистемы, диких животных и здоровье человека.

Команда надеется, что тысячи энтузиастов присоединятся к проекту, соберут устройства и помогут вернуть красоту звездного неба.

Ученые создали устройство для измерения светового загрязнения
© Dave Dickinson/The Light Pollution Atlas
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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