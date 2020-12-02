Ученые создали устройство для отслеживания заживления ран

Суть разработки заключается в создании электроаналитического датчика, сообщает ACS Sensors. С его помощью можно отслеживать процесс заживления ран, язв и прочих хронических проблем с кожей даже через повязку. По словам исследователей, занимавшихся разработкой датчика, он крайне чувствителен к трем основным биомаркерам, что позволяет использовать его как минимум в клинических условиях.