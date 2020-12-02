Наука и технологии
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Ученые создали устройство для отслеживания заживления ран
Его можно успешно использовать как минимум в клинических условиях
Ученые из Сколтеха, совместно с коллегами из США, создали новое устройство, способное отслеживать заживление ран на коже человека. Изобретение может быть особенно полезно для тех людей, которые имеют различные заболевания кожи.
Суть разработки заключается в создании электроаналитического датчика, сообщает ACS Sensors. С его помощью можно отслеживать процесс заживления ран, язв и прочих хронических проблем с кожей даже через повязку. По словам исследователей, занимавшихся разработкой датчика, он крайне чувствителен к трем основным биомаркерам, что позволяет использовать его как минимум в клинических условиях.
На начальных этапах исследования нам удалось описать характеристики и продемонстрировать высокую чувствительность и селективность датчика при анализе множества компонентов в сложных биологических смесях, имитирующих реальную биологическую среду