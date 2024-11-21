Ученые создали устройство, которое имитирует зрительную систему человека

Исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, представляет собой интегрированную матрицу из оптоэлектронных мемристоров (OEM), которые могут как хранить, так и обрабатывать данные. Эти мемристоры работают на основе различных материалов, которые могут изменять свою проводимость, что позволяет устройству обрабатывать информацию, подобно человеческому мозгу.

Устройство использует несколько конфигурируемых режимов работы, которые имитируют иерархическую обработку информации, как в зрительной системе человека. Оно уже показало отличные результаты в первых экспериментах, выполняя задачи компьютерного зрения, такие как обработка изображений и отслеживание объектов. В одном из тестов точность распознавания объектов достигла 96,1%, а система использовала в 20 раз меньше энергии, чем традиционные графические процессоры.