Ученые создали устройство, способное как охладить смартфон, так и зарядить его аккумулятор

Так, ученые, желавшие разработать специальный интеллектуальный гидрогель, способный преобразовывать отработанное тепло в электричество при этом также снижая температуру, сумели создать устройство, которое способно одновременно делать лишь одно из этих действий, но не оба одновременно.

Команде специалистов удалось изготовить гидрогель, в основу которого лег полиакриламидный каркас, который наполнен водой и специфическими ионами. В итоге когда ученые нагревали данный гидрогель, два иона занимались передвижением электронов между электродами, тем самым генерируя электричество. В то же время вода внутри гидрогеля испарялась, параллельно охлаждая его.