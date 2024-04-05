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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 23:37
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Ученые создали волокно, превращающее энергию человеческого тела в сигналы

Оно имеет три слова
Группа материаловедов из Университета Донхуа в Китае и Национального университета Сингапура разработала новый тип волокна, которое не требует чипов или батарей для преобразования визуальных сигналов в цифровые передачи при взаимодействии с человеческим телом.
Ученые создали волокно, превращающее энергию человеческого тела в сигналы

© Ferra.ru

Разработанное исследовательской группой волокно имеет три слоя, один из которых является ядром, вызывающим электромагнитное поле, другой служит диэлектрическим слоем, удерживающим электромагнитную энергию, полученную из человеческого тела. Третий слой работает как оптический, визуализирующий электрическое поле.

Пришив волокно к ткани и нося его на теле, оно преобразует энергию электромагнитных полей окружающей среды в радиоволны и видимый свет. Это позволяет волокну передавать сигналы при прикосновении к коже. С помощью специальной настройки системы сигналы могут быть запрограммированы.

Ученые проверили работу волокна, вшив его в рубашку и используя его для передачи сообщений. Они также добавили клавиатуру, позволяющую создавать и отправлять сообщения при нажатии на запястье.

Ученые создали волокно, превращающее энергию человеческого тела в сигналы
© Science
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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#наука
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#технологии
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#разработка