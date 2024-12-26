Ученые создали VR-очки для мышей

Главная цель устройства — создание реалистичных виртуальных сред, в которых можно фиксировать активность мозга грызунов. Эксперименты с MouseGoggles уже показали впечатляющие результаты: например, при симуляции атаки хищника с использованием изображения темного пятна, приближающегося к мыши, животные демонстрировали естественную реакцию страха.

Ранее ученые пытались создать виртуальную реальность для мышей, используя большие проекторы. Однако такие системы создавали много шума и света, что мешало экспериментам. Новая разработка, наоборот, позволяет минимизировать отвлекающие факторы, предоставляя четкие и контрастные изображения, подтверждены замерами в зрительной коре мозга и гиппокампе.

MouseGoggles также помогает моделировать сложные нейропроцессы, такие как пространственная навигация и реакция на внешние стимулы. Это открывает перспективы для изучения заболеваний, например, болезни Альцгеймера. В будущем исследователи планируют создать более легкие версии устройства для использования с крупными грызунами, а также добавить сенсорные функции, такие как запахи и вкусы.