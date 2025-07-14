Ученые создали «язык» из графена — он отличает вкусы с точностью до 98%

Устройство не просто «чувствует» вкус, но и работает в условиях высокой влажности — как настоящие вкусовые рецепторы во рту.

Сенсор построен на графеновом оксиде в нанофлюидной структуре. Он объединяет чувствительный элемент и вычислительный модуль в единую систему — это делает его компактнее и быстрее традиционных искусственных «языков».

Для обучения использовали 160 химических соединений, соответствующих основным вкусам: сладкому, солёному, кислому и горькому. Система с помощью машинного обучения запомнила, как каждый из них влияет на проводимость материала.