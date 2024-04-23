Ученые создали защищенный от хакеров чип для ИИ

Чип разработан с учетом требований безопасности уже на стадии проектирования, что позволяет избежать дорогостоящих модификаций после создания системы. Он способен эффективно защищать данные пользователя, предотвращая такие атаки, как мониторинг энергопотребления чипа или перехват данных через шину связи.

Ученые использовали несколько методов для обеспечения безопасности чипа, не ущемляя его производительность и точность вычислений. В результате исследования удалось создать чип, который может быть особенно полезен для требовательных приложений искусственного интеллекта, таких как дополненная и виртуальная реальность или автономное вождение.

Хотя реализация чипа делает устройства немного дороже и менее энергоэффективными, это может быть оправдано ценой за обеспечение безопасности, утверждают ученые. Они также планируют исследовать методы, которые позволят уменьшить энергопотребление и размеры чипа, делая его более доступным для широкого применения.