Наука и технологии
Сегодня 09:16
Ученые спрогнозировали деградацию человечества в связи с климатической катастрофой
Это может произойти уже к концу столетия
Издание GeoHealth опубликовало результаты исследования, в рамках которого ученые Университета штата Колорадо спрогнозировали деградацию человечества в связи с климатической катастрофой. Так, согласно данным экспертов, потенциальное повышение концентрации углекислого газа, которое ждет нас в будущем, может спровоцировать снижение интеллектуальных способностей человеческого вида.
По словам ученых, уровень диоксида углерода вырастет до 1400 частей на миллион в помещении к концу столетия, а это, к слову, в три раза выше актуальной концентрации вне помещений. Данная тенденция повлечет за собой последствия не только для экологии, но и для людей.
Ученые отмечают, что это может привести к росту углекислого газа, растворенного в крови. Кроме того, это также спровоцирует уменьшение притока кислорода в мозг, что приведет не только к сонливости и повышенной тревожности, но и деградации.