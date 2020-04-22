Ученые спрогнозировали деградацию человечества в связи с климатической катастрофой

По словам ученых, уровень диоксида углерода вырастет до 1400 частей на миллион в помещении к концу столетия, а это, к слову, в три раза выше актуальной концентрации вне помещений. Данная тенденция повлечет за собой последствия не только для экологии, но и для людей.

Ученые отмечают, что это может привести к росту углекислого газа, растворенного в крови. Кроме того, это также спровоцирует уменьшение притока кислорода в мозг, что приведет не только к сонливости и повышенной тревожности, но и деградации.