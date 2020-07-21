Ученые спрогнозировали год вымирания большинства белых медведей

Так, согласно данным исследователей, в случае, если выбросы парниковых газов будут производится в том же количестве и на той же траектории, большая часть белых медведей в Арктике погибнет уже к 2100 году. Ученые предполагают, что к 2040 году имеются большие риски того, что данная популяция будет иметь трудности в репродуктивной системой, что спровоцирует локальные вымирания. Ученые также считают, что при сохранении аналогичных объемов выбросов парниковых газов к концу столетия увидеть белых медведей можно будет лишь на островах Королевы Елизаветы.

В то же время, если траектория выбросов будет изменена, репродуктивная недостаточность в популяции белых медведей станет проблемой не к 2040 году, а к 2080.