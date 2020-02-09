Ученые спрогнозировали, сколько времени нужно для создания вакцины от коронавируса

Так, по словам профессора Пенсильванского университета, главы Центра динамики инфекционных заболеваний Элизабет МакГроу, на создание новой вакцины может уйти больше времени, чем протекает текущая эпидемия. Однако она отметила, что это пойдет на пользу последующим вспышкам. ”Маловероятно, что вакцина будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек”, — поделилась МакГроу.

Кроме того, эксперт также отметила, что несмотря на отсутствие вакцины от коронавируса, в качестве аналога может подойти вакцина против SARS. Так, по ее словам, она сможет противодействовать коронавирусу.