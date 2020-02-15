Ученые спрогнозировали уничтожение астероидов Солнечной системы

По их словам, солнце истребит окружающие его астероиды, превратив их в пыль. А случится это, по мнению ученых, когда звезда, состарившись, перейдет в фазу красного гиганта, а именно через пять-шесть млрд лет. Данная теория была выдвинута на основании нескольких факторов. Известно, что тепло Солнца оказывает влияние на вращение небольших космических тел. Так, объект частично нагревается, выделяя тепловое излучение, способствующее его вращению. Исследования ученых выявили, что в этот период светимость звезды увеличится в 1000–10000 раз, что и приведет к уничтожению большинства астероидов.

Сообщается, что ликвидация астероидов не займет много времени. Они отметили, что фаза красного гиганта у звезд проходит в течение нескольких млн лет, чего достаточно для уничтожения.