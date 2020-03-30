Ученые спрогнозировали возможный сценарий распространения малярии в России

”Трехдневная малярия была ликвидирована в России к началу 1960-х годов, но после распада СССР в ряде бывших республик наблюдалось ухудшение ситуации. Пример Московского региона показывает, насколько легко при стечении ряда факторов инфекция может возвратиться на территорию, где она была ликвидирована, и повторение вспышки в будущем нельзя исключать”, — рассказала старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Шартова.

На данный момент ученые выдвигают предположение, согласно которому главным фактором нового распространения малярии на территории России может стать ее миграция из стран бывшего Советского Союза. Но при этом не стоит исключать и того, что на распространение данной “заразы” также влияет и глобальное потепление.