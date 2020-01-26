Ученые спрогнозировали зиму без снега в России

”Причина того, что снега становится меньше — потепление климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли”, — заявил Тохоку Сасаи Такахиро.

Ученый считает, что Россия находится в более уязвимом к глобальному потеплению положении, поскольку ее территория расположена на высоких широтах. По его словам, тенденция сокращения объемов снега в России продолжится и в будущем. ”Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем”, — заключил ученый.