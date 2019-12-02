Наука и технологии
Сегодня 18:00
Ученые сравнили интернет-зависимость с тягой к сигаретам
А также употреблением вредной пищи
Ученые из школы бизнеса им. Уолтера Хааса при Калифорнийском университета смогли обнаружить прямое сходство между реакцией человеческого мозга на поиск информации в интернете и его реакцией на фастфуд, деньги и сигареты.
”Для мозга информация — это награда, причем абсолютно неважно, полезна она или нет. Это можно сравнить с пустыми калориями от джанк-фуда. Мозг переоценивает информацию, которая заставляет нас чувствовать себя хорошо. Некоторые называют это праздным любопытством”, — рассказал нейроэкономист и профессор Беркли Мин Сюй.
По словам ученых, данный процесс награждения очень схож с тем, который происходит при употреблении наркотических веществ, вкусной еды и курении сигарет.
Напомним, что чуть ранее, в ноябре, ученые также выяснили, что повседневное использование смартфонов может приблизить смерть в связи с повышением уровня кортизола, “гормона стресса”.