Ученые сумели найти край нашей Галактики

Что интересно, ученые уже многие годы с успехом наблюдают за сторонними Галактиками, изучают их и проводят различные эксперименты, но наше собственное скопление звезд до сих пор очень плохо поддается изучению. Связано это с тем фактом, что мы сами находимся внутри Млечного Пути, из-за чем нам крайне сложно изучать родную Галактику. В итоге они воспользовались множественными данными, собранными телескопом Gaia, благодаря чему сумели-таки рассчитать расстояние до краев недоступного ранее Млечного Пути, используя в том числе информацию о различных объектах, входящих в него.

”Во многих анализах гало Млечного Пути его внешняя граница является фундаментальным ограничением. Часто ученые руководствуются субъективным выбором, но предпочтительнее определить внешний край физически. Мы связали границу распределения темной материи с наблюдаемым звездным гало и популяцией карликовых галактик”, — рассказал авторы исследования.