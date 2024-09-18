Ученые: супербактерии убьют почти 40 млн человек в ближайшие 25 лет

В новом отчете ученые прогнозируют, что до 2050 года инфекции, вызванные супербактериями, будут убивать более 1.9 млн человек ежегодно. Кроме того, эти бактерии будут способствовать еще 8.22 млн смертей в год.

Исследование проведено проектом Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM), в котором участвуют ученые из Оксфордского университета и Института показателей и оценки здоровья (IHME) Университета Вашингтона.

Для анализа были использованы 520 млн записей из 204 стран. Ученые оценили влияние 11 видов инфекций и 22 различных патогенов на смертность.

С 1990 по 2021 год устойчивые к антибиотикам инфекции ежегодно уносили более миллиона жизней. Хотя количество смертей среди детей до 5 лет снизилось на 50%, общая смертность будет расти, особенно среди пожилых. Основной удар придется на Южную Азию и страны Африки.