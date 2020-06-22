Ученые связали аномалию Бермудского треугольника с Сибирью

Стоит отметить, что Бермудский треугольник не просто так считается достаточно аномальной зоной - именно там в результате того или иного стечения обстоятельств исчезло множество различных кораблей и самолетов. Над разгадкой феномена данного участка бьются ученые по всему миру и, по всей видимости, специалисты из Англии стали чуточку ближе к столь желанному пониманию ситуации.

Так, по мнению британских ученых, разгадка аномалии Бермудского треугольника заключается в так называемой сибирской аномалии - кратерах, которые расположены на Таймыре и Ямале.

”Кратеры, расположенные на Ямале и Таймыре, пугают местных жителей в течение многих лет. Есть множество версий их происхождения, но согласно общепринятой гипотезе, кратеры появились в результате мощных подземных взрывов газа. Мы считаем, что то же самое имеет место и в Саргассовом море. Там тоже есть газовые гидраты, которые могут провоцировать разного рода аномалии. Например, самолеты могут разбиваться, попадая в насыщенный метаном воздух, а корабли могут тонуть в воде с большим количеством растворенного метана”, - говорится в сообщении ученых.