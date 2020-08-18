Ученые связали детский стресс с риском ранней смерти

Так, специалисты исследовали данные, собранные в датских общенациональных регистрах, общий охват которых составляет более 1 млн детей, рождение которых пришлось на период с 1980 по 1998 годы. В конечном итоге, после масштабного анализа имеющейся у них информации, специалисты пришли к выводу, что те, кто столкнулись в детстве с бедностью или болезнью одного из членов семьи, имеют шанс столкнуться со смертью в молодом возрасте в 1,3−1,8 раза выше, чем у обычного человека. Те же, кто прошел в детстве через множество еще более серьезных трагедий, имеют в 4,5 раза более высокие шансы умереть раньше, чем те, чья жизнь была благополучной.

”Наши результаты действительно вызывают обеспокоенность, учитывая ситуацию в Соединенном Королевстве, где каждый третий ребёнок живёт в бедности и, по прогнозам, эта цифра будет расти. Правительству пора что-то с этим сделать и создать систему социального обеспечения, которая защитила бы детей от бедности и материальных лишений”, — рассказал соавтор исследования профессор Дэвид Тейлор-Робинсон из Ливерпульского университета.