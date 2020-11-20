Ученые связали любовь к мобильным играм с нарушениями нервной системы

Речь идет о научной работе, проведенной специалистами из Свободного университета Берлина — именно они решили набрать добровольцев и выяснить самостоятельно, как влияет пристрастие к мобильным играм на состояние человека. По итогу ученые выяснили, что участники, которые в целом проводили больше времени в телефоне, имели свойство отдавать предпочтение мгновенному поощрению, а не вознаграждению в долгосрочной перспективе. У этих же людей были замечены своеобразные нарушения нервной системы, в том числе и слабая способность принимать взвешенные, а не импульсивные решения.

Ученые подытожили, что полученные ими данные надо еще изучить. Но уже сейчас они могут говорить о том, что импульсивность, связанная с постоянным использованием телефона, имеет достаточно высокие шансы повлиять и на прочие виды неадаптивного поведения.