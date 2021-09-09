Ученые связали низкий уровень загрязнения воздуха с болезнями сердца

Об этом сообщается в журнале The Lancet Planetary Health со ссылкой на научную работу специалистов из Каролинского института и Helmholtz Zentrum München. В рамках исследования было привлечено более 137 000 участников, за которыми наблюдали порядка 17 лет. Ученые пытались выяснить, связан ли инсульт или острая ишемическая болезнь сердца с продолжительным влиянием мелких твердых частиц, диоксидом азота, черной сароды и озона.

“Мы обнаружили 10-процентное увеличение риска инсульта при каждом увеличении на 5 микрограммов на кубический метр мелких твердых частиц в воздухе, где вы живете. Наше исследование показывает, что загрязнение воздуха в городских районах способствует риску инсульта даже после регулировки шума”, - поделилась директор Института эпидемиологии в Helmholtz Zentrum München, Аннет Петерс.