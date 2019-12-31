Ученые связали покупку дорогих вещей с понижением самооценки

В первую очередь, по словам исследователей, данное явление связано с тем, что некоторые люди, покупающие предметы роскоши, чувствуют себя не в своей шкуре. Они, например, чаще всего придерживаются мнения, что именно покупка дорогих вещей дает им неоправданные и незаслуженные привилегии. В итоге ученые приняли решение назвать подобное явление “синдромом самозванца от дорогих вещей”.

Специалисты рассказали, что данная проблема решается достаточно несложным способом: покупку дорогих вещей можно приурочить к какому-то важному в жизни событию, а не покупать просто так. Так, приобретение украшения следует связать с помолвкой или другим подобным счастливым случаем. Также людям, страдающим данным синдромом, рекомендуется работать над собой и убедить себя в том, что они достойны делать дорогие покупки.