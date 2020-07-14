Наука и технологии
Сегодня 15:02
Ученые связали появление пыльцы с окончанием пандемии коронавируса
Однако распространение инфекции может вернуться на прежний уровень осенью и зимой
Ученые связали появление пыльцы с окончанием пандемии коронавируса. Так, согласно данным исследователей Открытого университета Нидерландов и медицинского центра Университета Эразмус, если в воздухе наблюдается пыльца, это может говорить об уменьшении распространения COVID-19.
В ходе работы ученые проанализировали график инфицирования гриппом и опыления с 2016 по текущий год, а также график заражения коронавирусной инфекцией в Нидерландах. Выяснилось, что человеческая иммунная системы переключается в режим боевой готовности в связи с работой аллергенов. Кроме того, по данным исследователей, появление пыльцы связано с возникновением особого аэрозоля в воздухе, который способствует уменьшению частиц вируса.
Однако отмечается, тот же уровень распространения инфекции может вернуться зимой и осенью, поскольку цветение растений завершится, тогда как солнечная активность пойдет на спад.