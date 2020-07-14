Ученые связали появление пыльцы с окончанием пандемии коронавируса

В ходе работы ученые проанализировали график инфицирования гриппом и опыления с 2016 по текущий год, а также график заражения коронавирусной инфекцией в Нидерландах. Выяснилось, что человеческая иммунная системы переключается в режим боевой готовности в связи с работой аллергенов. Кроме того, по данным исследователей, появление пыльцы связано с возникновением особого аэрозоля в воздухе, который способствует уменьшению частиц вируса.

Однако отмечается, тот же уровень распространения инфекции может вернуться зимой и осенью, поскольку цветение растений завершится, тогда как солнечная активность пойдет на спад.