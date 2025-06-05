Ученые связали шум от дорог с накоплением жира в организме

Результаты показали: чем выше уровень шума в месте проживания, тем больше жировых отложений в организме, включая подкожный жир и жир вокруг органов. Особенно это касается также содержания жира в печени, что может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Ученые использовали снимки, полученные в 2014—2016 годах в рамках базового обследования, и применили алгоритмы с поддержкой ИИ для точного измерения объема жировой ткани. Участники с высоким содержанием жира в печени по причинам, не связанным с шумом (например, из-за гепатита или алкоголя), были исключены из анализа.

Данные о шуме были взяты из европейской системы мониторинга окружающей среды за 2017 год. Помимо самого уровня шума, ученые учли множество других факторов: возраст, уровень дохода, наличие хронических болезней, образ жизни, загрязнение воздуха и степень озелененности района.

Интересно, что влияние шума на жировые отложения наблюдалось даже при уровне ниже 53 дБ, который обычно считается допустимым. Увеличение уровня шума всего на 10 дБ было связано с ростом объема жировой ткани у мужчин и женщин.

Ученые считают, что шум может влиять на обмен веществ через нарушения сна, стресс и гормональные изменения. Это подтверждает, что на развитие ожирения и сопутствующих заболеваний влияют не только питание и активность, но и внешние факторы вроде шума.

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