Ученые теперь смогут наблюдать за спинным мозгом во время операции

Технология fUSI позволяет не только визуализировать спинной мозг, но и отслеживать его реакцию на различные методы лечения в реальном времени. Согласно опубликованной статье в журнале Neuron, технология успешно использовалась при электрической стимуляции для лечения хронической боли в спине у шести пациентов.

Улучшенный мониторинг изменений кровотока в спинном мозге может значительно увеличить успешность операций по лечению боли в спине. Исследователи также планируют использовать fUSI для оптимизации лечения пациентов с потерей контроля над мочевым пузырем вследствие повреждения спинного мозга или старения.