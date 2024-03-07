Ученые теперь смогут наблюдать за спинным мозгом во время операции

Опубликовано 07 марта 2024, 23:50
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Ученые теперь смогут наблюдать за спинным мозгом во время операцииС помощью новой технологии
Ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде разработали технологию Fusi (функциональное ультразвуковое изображение) позволяющую впервые создавать изображения спинного мозга во время хирургических вмешательств в высоком разрешении. Этот прорыв может помочь миллионам людей, страдающим хронической болью в спине.
Технология fUSI позволяет не только визуализировать спинной мозг, но и отслеживать его реакцию на различные методы лечения в реальном времени. Согласно опубликованной статье в журнале Neuron, технология успешно использовалась при электрической стимуляции для лечения хронической боли в спине у шести пациентов.
Улучшенный мониторинг изменений кровотока в спинном мозге может значительно увеличить успешность операций по лечению боли в спине. Исследователи также планируют использовать fUSI для оптимизации лечения пациентов с потерей контроля над мочевым пузырем вследствие повреждения спинного мозга или старения.
Источник:UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE
Автор:Булат Кармак
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