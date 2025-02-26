Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 08:14
1 мин.

Ученые: у Марса может быть твердое внутреннее ядро — как у Земли

Внезапно
Исследование, опубликованное в Nature Communications, предполагает, что внутреннее ядро Марса может быть твердым, как у Земли.
Ученые: у Марса может быть твердое внутреннее ядро — как у Земли
© Ferra

Это ставит под вопрос ранее распространенное мнение о полностью жидком ядре Красной планеты.

На основе данных зонда NASA InSight известно, что марсианское ядро в основном состоит из расплавленного железа с примесью легких элементов, таких как сера.

Однако ученые из Германии, Франции и Бельгии провели лабораторные эксперименты и синтезировали сульфид железа Fe₄₊ₓS₃, который может оставаться твердым при высоких давлениях и температурах, сравнимых с условиями в недрах Марса.

Расчеты показывают, что в центре Марса давление достигает 40 гигапаскалей, а температура — около 1970 кельвин.

При охлаждении ниже 1960 кельвин сульфид начинает кристаллизоваться, что потенциально формирует твердое внутреннее ядро. Уточнить гипотезу помогут новые эксперименты и дальнейшие сейсмические наблюдения.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
,
#наука
,
#марс