Ученые: у Марса может быть твердое внутреннее ядро — как у Земли

Ученые: у Марса может быть твердое внутреннее ядро — как у ЗемлиВнезапно
Это ставит под вопрос ранее распространенное мнение о полностью жидком ядре Красной планеты.
На основе данных зонда NASA InSight известно, что марсианское ядро в основном состоит из расплавленного железа с примесью легких элементов, таких как сера.
Однако ученые из Германии, Франции и Бельгии провели лабораторные эксперименты и синтезировали сульфид железа Fe₄₊ₓS₃, который может оставаться твердым при высоких давлениях и температурах, сравнимых с условиями в недрах Марса.
Расчеты показывают, что в центре Марса давление достигает 40 гигапаскалей, а температура — около 1970 кельвин.
При охлаждении ниже 1960 кельвин сульфид начинает кристаллизоваться, что потенциально формирует твердое внутреннее ядро. Уточнить гипотезу помогут новые эксперименты и дальнейшие сейсмические наблюдения.