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Ученые убили раковые клетки при помощи наночастиц меди
Но при этом они были вынуждены также воспользоваться и иммунотерапией
В научном издании Angewandte Chemie была опубликована новая статья, в которой рассказывается о новом открытии исследователей из Бременского университета, Левенского католического университета и Университета Янины — им удалось синтезировать наночастицы, основанные на меди, благодаря которым ученым удалось вкупе с иммунотерапией уничтожить раковые клетки у мышей.
Так, раньше данным наночастицам было достаточно попасть внутрь живого организма, чтобы начать мгновенное растворение и нанесение вреда для всех живых тканей за счет своей токсичности. Но благодаря манипуляциям ученых, данные наночастицы перестали вредить здоровью живых существ, так как их настроили на “атаку” только раковых клеток.
Для того, чтобы убедиться в действенности своего нового изобретения, ученые провели серию испытаний на мышах, в результате чего выяснили, что введение только наночастиц не позволяет победить рак. Тогда ученые добавили к уже протестированному методу еще и иммунотерапию, которая в итоге и дала положительный результат в лечении рака.