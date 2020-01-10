Ученые убили раковые клетки при помощи наночастиц меди

Так, раньше данным наночастицам было достаточно попасть внутрь живого организма, чтобы начать мгновенное растворение и нанесение вреда для всех живых тканей за счет своей токсичности. Но благодаря манипуляциям ученых, данные наночастицы перестали вредить здоровью живых существ, так как их настроили на “атаку” только раковых клеток.

Для того, чтобы убедиться в действенности своего нового изобретения, ученые провели серию испытаний на мышах, в результате чего выяснили, что введение только наночастиц не позволяет победить рак. Тогда ученые добавили к уже протестированному методу еще и иммунотерапию, которая в итоге и дала положительный результат в лечении рака.