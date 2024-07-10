Ученые улучшат нейропротезы с помощью графена

Нейропротезы — это устройства, которые вживляются пациентам с ампутациями или повреждениями нервов для восстановления утраченных функций. Они состоят из электродов, стимулирующих нервы для создания ощущений и считывающих сигналы для управления протезами.

Главная задача ученых — сделать электроды максимально миниатюрными и избирательными, воздействуя только на нужные нервные волокна. Для этого нужны материалы с высокой проводимостью, позволяющие создавать очень маленькие контакты.

Именно здесь на помощь приходит графен — материал с уникальными электрическими свойствами. Новое исследование показало, что материал, полученный на основе графена — EGNITE — отлично подходит для создания нейроэлектродов.

Ученые из UAB совместно с коллегами изучили способность EGNITE стимулировать и считывать сигналы периферических нервов у крыс. Кроме того, была подтверждена биосовместимость материала, что крайне важно для долгосрочной работы нейропротеза.

Результаты исследования показали, что вживление электродов из EGNITE в седалищный нерв крыс позволяет избирательно стимулировать мышцы в течение 60 дней. При этом требуется значительно меньший электрический ток, чем при использовании традиционных электродов из металла.