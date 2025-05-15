Ученые улучшат ускорители частиц с помощью ИИ

Основная причина простоев — проблемы с радиочастотными сверхпроводящими полостями, которые разгоняют электроны. Они обеспечивают высокую эффективность ускорителя, но иногда сталкиваются с неполадками, снижающими производительность. Чтобы минимизировать такие сбои, ученые разработали три проекта, использующие передовые вычислительные методы.

Первый проект направлен на распознавание неисправностей полостей в реальном времени, чтобы оперативно их устранять. Второй исследует возможность прогнозирования сбоев до их возникновения, что позволило бы предотвратить остановку ускорителя. Третий проект сосредоточен на снижении уровня вредного излучения, которое может появляться внутри полостей во время работы.