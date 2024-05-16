Ученые улучшили четкость рентгеновских снимок с помощью золота

Опубликовано 16 мая 2024, 23:30
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Ученые улучшили четкость рентгеновских снимок с помощью золотаИ ускорит
Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре и Польского центра развития технологий Lukasiewicz увеличили четкость рентгеновских изображений за счет добавления слоя золота к детекторам. Это открывает путь к улучшению медицинской.
Рентгеновские лучи, которые невидимы, становятся визуально доступными благодаря детекторам, содержащим «сцинтиллирующие» материалы, которые поглощают лучи и излучают свет. Ученые выяснили, что добавление золотого слоя к таким материалам увеличивает интенсивность света на 120%, что приводит к более четким и детализированным изображениям.
Помимо этого, время, которое сцинтиллирующие материалы тратят на перестановку излучения после поглощения рентгеновских лучей, сократилось на 1,3 наносекунды, ускоряя процесс сканирования.
Эти результаты могут революционизировать как медицинскую диагностику, так и процессы безопасности в аэропортах, делая изображения более качественными и ускоряя сканирование багажа.