Ученые улучшили характеристики аккумуляторов для электромобилей

В ходе исследований ученые добавили в материал катода небольшие количества широко доступных минералов, таких как алюминий, кремний, фосфор и серу. Эта добавка позволила значительно повысить циклируемость батарей, то есть их способность выдерживать большое число циклов зарядки-разрядки без потери емкости.

По словам ученых, благодаря модификации материал катода стал прочнее удерживать кислород, который выделяется во время зарядки. Именно выделение кислорода приводило к быстрому износу батарей.

Лабораторные испытания показали, что аккумуляторы с новыми катодами демонстрируют на 40% большую ёмкость, чем обычные литий-ионные батареи. Ученые уверены, что их разработка позволит электромобилям проезжать на одной зарядке гораздо большее расстояние.