Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 23:43
1 мин.

Ученые улучшили характеристики аккумуляторов для электромобилей

Они добавили минералы
Японские ученые нашли способ значительно улучшить аккумуляторы для электромобилей. Слабым местом современных литий-ионных батарей является быстрая потеря емкости при перезарядке. Исследователи из Университета Хоккайдо смогли решить эту проблему, модифицировав катоды батарей.
Ученые улучшили характеристики аккумуляторов для электромобилей

© Ferra.ru

В ходе исследований ученые добавили в материал катода небольшие количества широко доступных минералов, таких как алюминий, кремний, фосфор и серу. Эта добавка позволила значительно повысить циклируемость батарей, то есть их способность выдерживать большое число циклов зарядки-разрядки без потери емкости.

По словам ученых, благодаря модификации материал катода стал прочнее удерживать кислород, который выделяется во время зарядки. Именно выделение кислорода приводило к быстрому износу батарей.

Лабораторные испытания показали, что аккумуляторы с новыми катодами демонстрируют на 40% большую ёмкость, чем обычные литий-ионные батареи. Ученые уверены, что их разработка позволит электромобилям проезжать на одной зарядке гораздо большее расстояние.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
,
#авто
,
#батарея
,
#разработка