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Ученые улучшили материал для аккумуляторов будущего при помощи куриного помета

10 пранков вышедших из-под контроля
В свежей статье в научном журнале ACS Nano говорится о том, как ученые, желая доказать абсурдность непрекращающихся попыток улучшить электрохимические свойства графена, сумели добиться настоящего прорыва за счет создания допированного куриным пометом графена.

Так, эксперимент, начавшийся изначально как попытка высмеять действия научного сообщества, в итоге стало небольшим прорывом. А ведь авторам открытия всего лишь было достаточно создать оксид графита двумя способами, после чего смешать их сухим гуано (так называется частично разложившийся естественным образом помет) и подвергнуть получившуюся смесь процессу теплового отслаивания. По итогу ученые сумели получить более эффективный графеновый материал, чем тот, что получается в результате применения чистого углерода.

Напомним, что на данный момент именно графен рассматривается научным сообществом в качестве материала, который должен позволить разработать совершенно новый тип аккумулятором, которые будут заряжаться гораздо быстрее современных, но при этом будут куда менее “хрупкими” и “капризными”.