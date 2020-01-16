Ученые улучшили материал для аккумуляторов будущего при помощи куриного помета

Так, эксперимент, начавшийся изначально как попытка высмеять действия научного сообщества, в итоге стало небольшим прорывом. А ведь авторам открытия всего лишь было достаточно создать оксид графита двумя способами, после чего смешать их сухим гуано (так называется частично разложившийся естественным образом помет) и подвергнуть получившуюся смесь процессу теплового отслаивания. По итогу ученые сумели получить более эффективный графеновый материал, чем тот, что получается в результате применения чистого углерода.

Напомним, что на данный момент именно графен рассматривается научным сообществом в качестве материала, который должен позволить разработать совершенно новый тип аккумулятором, которые будут заряжаться гораздо быстрее современных, но при этом будут куда менее “хрупкими” и “капризными”.