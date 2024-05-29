Ученые улучшили метод обнаружения редкого изотопа в лунных образцах

Железо-60 образуется при взрывах сверхновых и его следы можно найти в лунном грунте. До сих пор обнаружить этот изотоп было сложно из-за его малого количества и помех от других элементов.

Ученые из Китайского Института Атомной Энергии усовершенствовали метод ускорительной масс-спектрометрии и смогли обнаружить железо-60 с невиданной ранее чувствительностью. Это позволит ученым изучать историю и эволюцию звезд, следя за следами сверхновых взрывов. В будущем ученые планируют еще больше повысить чувствительность метода, чтобы заглянуть еще глубже в историю космоса.