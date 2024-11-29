Ученые улучшили обучение роботов

Традиционные методы обучения роботов, использующие видео или данные с датчиков, часто ограничены и не позволяют машинам адаптироваться к новым задачам. EgoMimic решает эту проблему, предоставляя более гибкую и масштабируемую платформу для сбора данных о действиях человека с его точки зрения (эгоцентрические видео). Это позволяет роботам не только повторять действия, но и обобщать навыки на новые задачи, которых они не встречали во время обучения.

Система EgoMimic включает несколько компонентов, включая носимые очки Project Aria для записи видео с точки зрения человека, а также роботизированную систему с двумя манипуляторами, которые используют камеры для захвата движения рук. Эти технологии минимизируют различие между тем, как человек и робот видят выполнение задач, что способствует лучшему обучению.

В экспериментах робот успешно выполнил несколько реальных задач, таких как сбор игрушек и упаковка продуктов, показывая превосходные результаты по сравнению с предыдущими методами. Метод также оказался более универсальным, позволяя роботам эффективно применять полученные знания в новых условиях.