Ученые улучшили протезы, управляемые силой мысли

Эти результаты открывают новые возможности для улучшения работы нейропротезов, что поможет вернуть подвижность пациентам с параличом или нейродегенеративными заболеваниями, такими как БАС.

До сих пор протезы рук страдали недостатком тонкой моторики, необходимой для выполнения сложных действий. Новая методика, адаптирующая алгоритмы интерфейса, позволяет контролировать не только конечное положение руки, но и сам процесс выполнения движения, что обеспечивает более точное выполнение задач.