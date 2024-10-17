Ученые улучшили протезы, управляемые силой мысли

Опубликовано 17 октября 2024, 20:091 мин.
Ученые улучшили протезы, управляемые силой мыслиНовый протокол для интерфейсов мозг-компьютер
Ученые из Немецкого центра приматов разработали протокол для интерфейсов мозг-компьютер, позволяющий точнее управлять протезами рук с помощью сигналов мозга. В ходе исследования с макаками-резусами было показано, что сигналы, контролирующие положение рук, играют ключевую роль в управлении движениями, а не скорость движения, как предполагалось ранее.
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Эти результаты открывают новые возможности для улучшения работы нейропротезов, что поможет вернуть подвижность пациентам с параличом или нейродегенеративными заболеваниями, такими как БАС.
До сих пор протезы рук страдали недостатком тонкой моторики, необходимой для выполнения сложных действий. Новая методика, адаптирующая алгоритмы интерфейса, позволяет контролировать не только конечное положение руки, но и сам процесс выполнения движения, что обеспечивает более точное выполнение задач.