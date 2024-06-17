Ученые улучшили распознавание отпечатков пальцев

Опубликовано 17 июня 2024, 23:39
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Ученые улучшили распознавание отпечатков пальцевС помощью наночастиц
Ученые из Южной Африки разработали новый тип порошка для обнаружения отпечатков пальцев, который позволяет получать изображения с нанометровым разрешением и глубоким контрастом между углублениями и выступами.
Этот материал на основе наночастиц оксида железа с добавлением марганца и покрытием из активированного угольного волокна обещает значительно упростить работу судебных экспертов при расследовании преступлений.
Используемые в исследовании металлооксидные наночастицы показали высокую поверхностную активность и химическую реактивность, что позволяет им взаимодействовать с остатками химических соединений в отпечатках пальцев. В частности, после нанесения углерода на эти частицы достигается глубокий контраст в изображениях, что значительно упрощает их анализ.
Команда ученых создала наночастицы оксида железа с использованием экологически чистого метода «гидротермального синтеза» и покрыла их активированным угольным волокном.