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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 23:35
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Ученые улучшили связь для интернета вещей с помощью ИИ

Созданы две методики
По мере того, как устройства становятся все более «умными» и подключаются к интернету, растет нагрузка на сети передачи данных. Ученые из Пекинского института технологий предложили новый способ улучшить связь в диапазоне терагерцовых волн, который используют устройства интернета вещей. Они усовершенствовали технологию reconfigurable intelligent surfaces (RIS), которая пассивно отражает электромагнитные сигналы в нужном направлении.
Ученые улучшили связь для интернета вещей с помощью ИИ

© Ferra.ru

В отличие от традиционных вышек сотовой связи, RIS не излучает собственные сигналы, а лишь направляет уже существующие. Это позволяет более эффективно передавать данные и снижает расход энергии. Однако для работы RIS требуется точная информация о состоянии канала связи, которую бывает сложно получить из-за помех и отражений сигнала.

В своей работе ученые предложили использовать машинное обучение для решения этой проблемы. Они создали две методики, основанные на глубоких нейронных сетях. Первый метод, SFDCExtra, позволяет более точно реконструировать информацию о канале связи, используя меньше служебных сигналов. Второй метод, HBFRPD, учитывает помехи и другие особенности сигнала в помещениях, что делает связь более надежной.

Проведенные исследователями испытания показали, что их методы позволяют увеличить скорость передачи данных и снизить уровень помех. Это сделает связь между устройствами интернета вещей более стабильной и надежной, особенно в помещениях с большим количеством электронных устройств.

Внедрение технологий RIS с искусственным интеллектом позволит создать более эффективную инфраструктуру для интернета вещей, которая сможет обеспечить надежную связь для множества устройств, обменивающихся данными.