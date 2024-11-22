Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 21:51
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Ученые улучшили точность квантовых вычислений

До 99,98%
Японские ученые из Центра квантовых вычислений RIKEN и компании Toshiba совершили значительный прорыв в области квантовых технологий. Они разработали новый тип квантового вентиля, который позволяет повысить точность и надежность квантовых вычислений.
Ученые улучшили точность квантовых вычислений

© Ferra.ru

Новый квантовый вентиль, основанный на двойном трансмонном коннекторе (DTC), обладает высокой точностью и эффективностью. Исследователи достигли точности 99,92% для двухкубитового устройства и 99,98% для однокубитовые устройства.

Одним из ключевых преимуществ DTC является его способность минимизировать ошибки, связанные с взаимодействием между кубитами. Это позволяет повысить надежность квантовых вычислений и приблизить нас к созданию отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Для создания нового квантового вентиля ученые использовали передовые технологии производства и машинное обучение. Они оптимизировали параметры устройства, чтобы минимизировать ошибки и повысить его производительность.

Ученые улучшили точность квантовых вычислений

© Physical Review X