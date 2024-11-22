Ученые улучшили точность квантовых вычислений

Новый квантовый вентиль, основанный на двойном трансмонном коннекторе (DTC), обладает высокой точностью и эффективностью. Исследователи достигли точности 99,92% для двухкубитового устройства и 99,98% для однокубитовые устройства.

Одним из ключевых преимуществ DTC является его способность минимизировать ошибки, связанные с взаимодействием между кубитами. Это позволяет повысить надежность квантовых вычислений и приблизить нас к созданию отказоустойчивых квантовых компьютеров.

Для создания нового квантового вентиля ученые использовали передовые технологии производства и машинное обучение. Они оптимизировали параметры устройства, чтобы минимизировать ошибки и повысить его производительность.