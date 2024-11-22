Ученые улучшили точность квантовых вычислений

Опубликовано 22 ноября 2024, 21:511 мин.
Ученые улучшили точность квантовых вычисленийДо 99,98%
Японские ученые из Центра квантовых вычислений RIKEN и компании Toshiba совершили значительный прорыв в области квантовых технологий. Они разработали новый тип квантового вентиля, который позволяет повысить точность и надежность квантовых вычислений.
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Новый квантовый вентиль, основанный на двойном трансмонном коннекторе (DTC), обладает высокой точностью и эффективностью. Исследователи достигли точности 99,92% для двухкубитового устройства и 99,98% для однокубитовые устройства.
Одним из ключевых преимуществ DTC является его способность минимизировать ошибки, связанные с взаимодействием между кубитами. Это позволяет повысить надежность квантовых вычислений и приблизить нас к созданию отказоустойчивых квантовых компьютеров.
Для создания нового квантового вентиля ученые использовали передовые технологии производства и машинное обучение. Они оптимизировали параметры устройства, чтобы минимизировать ошибки и повысить его производительность.