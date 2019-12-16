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Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз

При это сделали его более надежным и удобным
Американский компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов. Благодаря необычным размерам и конструкции, новинку можно устанавливать в несколько рядов, тем самым увеличивая или уменьшая мощность конструкции в зависимости от потребностей.

Так, размеры нового атомного реактора NuScale можно сопоставить с двумя школьными автобусами, что в мире подобных конструкций считается достаточно малыми размерами. Также реактор крайне безопасен для установки в кластеры в соответствии с потребностями конкретного производства. В связи с относительно небольшими размерами, его куда проще заключать в защитные устройства, чем конкурентов, при этом устройство куда более безопасно даже в момент аварийных ситуаций.

По словам разработчиков из NuScale Power, привычные американские ядерные станции имеют разрабатывались с довольно-таки коротким сроком службы, а значит технология по сути устарела и ее придется в ближайшее время заменить. И именно реактор их собственного производства легко может подойти под эти цели.