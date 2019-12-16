Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз

Так, размеры нового атомного реактора NuScale можно сопоставить с двумя школьными автобусами, что в мире подобных конструкций считается достаточно малыми размерами. Также реактор крайне безопасен для установки в кластеры в соответствии с потребностями конкретного производства. В связи с относительно небольшими размерами, его куда проще заключать в защитные устройства, чем конкурентов, при этом устройство куда более безопасно даже в момент аварийных ситуаций.