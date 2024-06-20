Ученые упростили чтение длинных политик конфиденциальности сайтов

Опубликовано 20 июня 2024, 22:37
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Ученые упростили чтение длинных политик конфиденциальности сайтовС помощью конвертации
Ученый из Университета Астон предложил более удобный способ чтения длинных политик конфиденциальности на веб-сайтах. Доктор Витор Жезус и его команда разработали систему, которая конвертирует тексты в машинно-читаемый формат, делая их более доступными и понятными.
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Новый подход позволит браузеру автоматически выделять ключевые моменты и рекомендации, помогая пользователям быстрее ознакомиться с документами.
Предоставление информации о конфиденциальности является важным требованием Общего регламента по защите данных (GDPR) и закона о защите данных, но изучение этих политик может быть утомительным процессом.
Исследование ученых охватило политики конфиденциальности 50 популярных веб-сайтов Великобритании, от глобальных платформ до местных торговцев, таких как Google.com и john-lewis.com. Команда разработала JSON-схему, позволяющую проверять, аннотировать и обрабатывать документы, делая их машинно-читаемыми без ущерба юридическому соответствию и правам пользователей.