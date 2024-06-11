Ученые ускорили испытания материалов для самолетов и автомобилей

Сейчас тестирование материалов — долгий и дорогой процесс. Оно необходимо для того, чтобы понять, как долго прослужит деталь в реальных условиях, ведь безопасность на транспорте — превыше всего.

Новая методика позволяет одновременно тестировать до 50 образцов материалов, что значительно экономит время и деньги. По словам ученых, благодаря новой методике можно будет проводить больше испытаний и получать более точные данные о надежности материалов.

Новая методика испытаний также позволит внедрять инновационные материалы и технологии, такие как 3D-печать металла.

Раньше испытания материалов для техники Новой Зеландии проводились за рубежом. Новая методика позволит проводить их внутри страны, что создаст новые рабочие места и потенциально откроет экспортные возможности.