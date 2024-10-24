Ученые ускорили кодирование данных на ДНК в 350 раз

Караина Имбурдия и Джефф Нивалла из Университета Вашингтона в той же статье описали, как данные можно хранить на нитях ДНК и работу, проведенную исследовательской группой. Ученые подсчитали, что одна нить человеческой ДНК может вместить до 215,000 терабайт данных, что делает ДНК перспективным носителем информации.

Тем не менее, прежде чем ДНК станет реальным носителем больших объемов данных, необходимо преодолеть две основные проблемы: высокая стоимость и медленная скорость кодирования. Новое исследование предлагает решение обеих проблем, используя естественный подход, который увеличивает скорость кодирования данных в 350 раз, что делает метод применимым на практике.

Разработанный метод основан на селективном метилировании оснований в общем ДНК-шаблоне для кодирования информации, что привело к созданию так называемых эпи-битов. В этой системе единица или ноль представляется метилированным или неметилированным основанием, что позволяет записывать данные со скоростью 350 бит за реакцию, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими методами.