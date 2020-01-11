Наука и технологии
Сегодня 17:31
Ученые ускорили лечение рака с недели до секунды
Для этого они создали совершенно новое оборудование
В научном журнале с очень длинным названием International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics был опубликован новый материал, в котором говорится о том, как ученые сумели разработать совершенно новое устройство для лучевой терапии рака, благодаря которому пациент может пройти лечение не за неделю, как было прежде, а всего лишь за одну секунду.
Отдельного внимания стоит тот факт, что по словам самих ученых, анализ, проведенный ими, показал, что облучение той же дозой радиации, которую пациент получает за неделю, за секунду настолько же эффективно с точки зрения лечения, как недельная терапия, но при этом подобный способ наносит меньше вреда здоровым клеткам.
Напомним, что последние данные показывают, что за последние 17 лет общий показатель смертности от рака в США упал на 29%.