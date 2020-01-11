Ученые ускорили лечение рака с недели до секунды

Отдельного внимания стоит тот факт, что по словам самих ученых, анализ, проведенный ими, показал, что облучение той же дозой радиации, которую пациент получает за неделю, за секунду настолько же эффективно с точки зрения лечения, как недельная терапия, но при этом подобный способ наносит меньше вреда здоровым клеткам.

Напомним, что последние данные показывают, что за последние 17 лет общий показатель смертности от рака в США упал на 29%.