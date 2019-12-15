Ученые ускорят передачу данных через интернет при помощи света

Ученые заметили, что долгосрочные взаимодействия в топологических фотонных метаматериалах в целом изменяют поведение световых волн, заставляя их собираться в довольно ограниченном пространстве. В итоге за счет контроля степени подобных взаимодействий ученые смогут как бы “переключаться” между захваченными и протяженными характерами оптических волн.

”Новый подход к улавливанию света позволяет разработать новые типы оптических резонаторов, которые могут оказать существенное влияние на устройства, используемые ежедневно. Эти устройства — антенны в смартфонах, роутеры, оптические чипы в оптоэлектронике, которые используются для передачи данных через интернет. Их скорость может увеличиться в несколько раз”, — отметила группа ученых, занимавшаяся данным исследованием.