Ученые усовершенствовали диагностику рака

Такой подход может значительно повысить точность диагностики онкологических заболеваний, что позволит врачам своевременно назначать лечение. Ученые отмечают, что их методика эффективна даже при работе с ограниченным количеством данных, что бывает частым случаем в некоторых областях медицины.

Кроме того, программа способна объяснять свою логику, что делает ее результаты более надежными для врачей. Исследование показало, что искусственный интеллект может найти взаимосвязь между выявленными на снимках признаками и биологическими процессами в организме, связанными с иммунной системой.

В будущем подобные разработки могут стать неотъемлемым инструментом для онкологов, помогая им более точно диагностировать раковые заболевания.